Окупанти обстріляли позиції військових біля Богданівки, Тарамчука і Широкиного: деталі

Проросійські окупанти на Донбасі продовжують цинічно вести вогонь біля населених пунктів на Донбасі. Посеред білого дня, 18 травня, вони тричі відкривали вогонь: біля Богданівки, Тарамчука та Широкиного.

Стріляли з заборонених мінометів калібру 82 міліметри, а також з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це пише пресцентр ООС.

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У відповідь на обстріли військові підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій окупантів. Наразі втрати противника уточнюються.

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На щастя, після атаки проросійських бойовиків серед українських оборонців немає ані жертв, ані поранених.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "тиша" дотримувався і було спокійно. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу ООС не зафіксували.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.



Мапа окупованих територій / Інфографіка 24 каналу