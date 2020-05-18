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Оккупанты обстреляли позиции военных у Богдановки, Тарамчука и Широкино: детали

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Оккупанты обстреляли позиции ООС возле Богдановки, Тарамчука, Широкино
Війна на Донбасі / Ілюстративне фото / 24 канал

Пророссийские оккупанты на Донбассе продолжают цинично вести огонь возле населенных пунктов. Средь бела дня, 18 мая, они трижды открывали огонь: у Богдановки, Тарамчука и Широкино.

Стріляли з заборонених мінометів калібру 82 міліметри, а також з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це пише пресцентр ООС.

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У відповідь на обстріли військові підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій окупантів. Наразі втрати противника уточнюються.

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На щастя, після атаки проросійських бойовиків серед українських оборонців немає ані жертв, ані поранених.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "тиша" дотримувався і було спокійно. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу ООС не зафіксували.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Мапа окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
Мапа окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Война на Донбассе Пророссийские боевики Новости Украины Операция Объединенных сил Новости Донецка Оккупированные территории
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