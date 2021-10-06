Открыли его 5 октября в фейковой генпрокуратуре псевдореспублики. Саакашвили "инкриминируют" посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов

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"Грузинские снайперы от Саакашвили"

Саакашвили обвиняют в посягательстве на жизнь двух и более лиц. Его мотивом боевики называют "политическую и идеологическую вражду".

В посте они утверждают, что участие Саакашвили в расстрелах "установлено". Якобы в конце 2013 года по приглашению Саакашвили из Грузии в Киев приехала группа снайперов.

В феврале 2014 года эта группа снайперов, как утверждают оккупанты, вела стрельбу по майдановцам и правоохранителям.

Напомним, что фейк про грузинских снайперов от Саакашвили рассказывал еще Виктор Янукович на легендарной пресс-конференции в Москве. Едва ли не впервые этот тезис появилась в итальянском пропагандистском фильме "Украина. Скрытые истины".

Отметим, что Грузия не признает так называемые псевдореспубликы на Донбассе, поэтому смысла в этом деле на Саакашвили фактически нет.

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