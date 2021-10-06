Завели її 5 жовтня у фейковій генпрокуратурі псевдореспубліки. Саакашвілі “інкримінують” посягання на життя співробітників правоохоронних органів

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"Грузинські снайпери від Саакашвілі"

Міхеіла Саакашвілі звинувачують у посяганні на життя двох і більше осіб. Його мотивом бойовики називають "політичну й ідеологічну ворожнечу".

У повідомленні вони стверджують, що участь Саакашвілі у розстрілах "встановлена". Начебто наприкінці 2013 року на запрошення Саакашвілі з Грузії до Києва приїхала група снайперів.

У лютому 2014 року ця група снайперів, як стверджують окупанти, вела стрілянину по майданівцям і правоохоронцям.

Нагадаємо, що фейк про грузинських снайперів від Саакашвілі розповідав ще Віктор Янукович на легендарній пресконференції у Москві. Чи не вперше ця теза з'явилася в італійському пропагандистському фільмі "Україна. Приховані істини".

Відзначимо, що Грузія не визнає так звані псевдореспубліки на Донбасі, тому сенсу у цій справі на Саакашвілі фактично немає.

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