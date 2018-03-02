Майданівців розстріляли грузинські снайпери, – Янукович про події у Києві

Віктор Янукович не винен, а майданівців розстріляли грузинські снайпери, – таке зачитав з папірця в Москві президент-втікач Віктор Янукович. Той у Москві 2 березня дав 1,5-годинну прес-конференцію для журналістів.

Президент-утікач Віктор Янукович знову зібрав у Москві прес-конференцію. Щоправда, не один, а зі своїми адвокатами. Обіцяв розказати всю правду про розстріли на Майдані. Свою промову читав із папірця. Почав зі своїх перевірених хітів.

Читайте також: Янукович відмовився відповідати на питання журналістки 24 Каналу

А суперсенсацією про Майдан став старий торішній фільм італійського журналіста Джана Мікалессина, що працює в газеті, яка належить Сільвіо Берлусконі – близькому другу Путіна. У фільмі йдеться про грузинських снайперів. Мовляв, ті розстрілювали Майдан з подачі Парубія, Пашинського та Парасюка.

Володимир Парасюк, якого в цьому фільмі називають трохи не пособником цих снайперів, серйозно цю інформацію не сприймає

Це просто маразм. Ми всі прекрасно знаємо, що Янукович в певний період часу просив, щоб цей прислав своїх спецпризначенців,

– зазначив народний депутат України Володимир Парасюк.

Тепер адвокати Януковича мають намір долучити цю версію до справи проти свого підзахисного в суді.



"Саме з метою оприлюднення оцієї нової версії було скликано цю прес-конференцію, а всі інші відповідні виступи-заяви Януковича, я думаю, були радше для антуражу", – прокоментував політолог Петро Олищук.



Ну і після перегляду фільму Віктор Федорович заспівав старої: закликав всіх повернутись до домовленостей від 21 лютого 14-го року між тодішніми владою та опозицією.

Я пішов на все, пішов на дострокові президентські вибори, на зміну Конституцію. Що ще треба було?

– зазначив Янукович.

Українські журналісти згадали президенту-втікачу і сумнозвісний лист до Путіна із закликом ввести війська в Україну. Янукович запевнив: тоді його не так зрозуміли.

"Я вносив пропозицію – розглянути питання під час консультації введення поліцейської миротворчої місії", – запевнив президент-утікач.



Не пасли задніх і адвокати Януковича. Суд над своїм клієнтом називали шоу та також кляли теперішню українську владу.

Ми беремо участь для того, щоб в цьому шоу змінити сценарій і показати, що реальні події і реальні дії влади призвели до того, що зараз відбувається – який рівень життя з миром, з війною, з територією,

– прокоментував адвокат Януковича Ігор Федоренко.

Запитала у корінного єнакієвчанина і на що ж він живе сьогодні.



"Я ваші гроші не рахую, і ви мої не рахуйте", – відповів Янукович.



Янукович ще довго розповідав про чесний референдум у Криму, про мирних мешканців Донбасу та інші заготовлені кремлем речі. І мовляв, теперішня українська влада замість того, аби проводити реформи, марить єдиним – посадити його.

До слова, екс-президент Віктор Янукович поскаржився на своє важке життя в Росії під час прес-конференції в Москві. При цьому Янукович запевнив, що грошей на життя йому вистачає.