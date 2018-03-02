Янукович поскаржився на життя в Росії: "Мені ніхто не заздрить сьогодні"

Екс-президент Віктор Янукович поскаржився на своє важке життя в Росії під час прес-конференції в Москві. При цьому Янукович запевнив, що грошей на життя йому вистачає.

Так, відповідаючи на запитання журналістів про те, на які кошти екс-президент України живе в Росії, він відповів: "Я вам скажу, мені ніхто не заздрить сьогодні – ви в це вірите чи ні?"

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Щодо того, за які кошти я живу – у мене є сім'я, є мій син, він досить молода здорова людина, я живу з сім'єю. І, як кажуть, – я ваші гроші не рахую, не рахуйте і ви мої. Мені на життя вистачає, хоч і не можу сказати, що я всім задоволений, мені дуже важко,

– розповів Янукович.

При цьому екс-президент запевнив, що "грошей Януковича" немає в жодному банку світу.

"Хоча їх шукали усіма можливими способами. Але, як то кажуть, у темній кімнаті шукати чорну кішку марно, коли її там немає", – сказав політик.

До слова, раніше повідомлялося, що у 2017 році державний бюджет України витратив близько 14 мільярдів гривень із 29,5 мільярда, що надійшли в результаті конфіскації рахунків екс-президента Віктора Януковича та його оточення.