Янукович пожаловался на жизнь в России: "Мне никто не завидует сегодня"

Экс-президент Виктор Янукович пожаловался на свою тяжелую жизнь в России во время пресс-конференции в Москве. При этом Янукович заверил, что денег на жизнь ему хватает.

Так, отвечая на вопрос журналистов о том, на какие средства экс-президент Украины живет в России, он ответил: "Я вам скажу, мне никто не завидует сегодня – вы в это верите или нет?"

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Что касается того, за какие средства я живу – у меня есть семья, есть мой сын, он довольно молодой здоровый человек, я живу с семьей. И, как говорят, – я ваши деньги не считаю, не считайте и вы мои. Мне на жизнь хватает, хоть и не могу сказать, что я всем доволен, мне очень трудно,

– рассказал Янукович.

При этом экс-президент заверил, что "денег Януковича" нет ни в одном банке мира.

"Хотя их искали всеми возможными способами. Но, как говорится, в темной комнате искать черную кошку бесполезно, когда ее там нет", – сказал политик.

К слову, ранее сообщалось, что в 2017 году государственный бюджет Украины потратил около 14 миллиардов гривен из 29,5 миллиардов, которые поступили в результате конфискации счетов экс-президента Виктора Януковича и его окружения.