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Янукович відмовився відповідати на питання журналістки 24 Каналу

17:11, 2 березня 1857 Читать новость на русском

У Москві відбулась прес-конференція Віктора Януковича. Екс-президент був готовий до гострих запитань журналістів та говорив впевнено. Лише під кінець прес-конференції почав нервувати та відмовився відповідати.

Про це у прямому ефірі, перебуваючи у Москві, повідомила журналістка 24 Каналу Ірина Ромалійська.

Відбулось це після того, як прозвучало питання від 24 Каналу: "Якщо Ви спілкуєтесь із Путіним, чи просите його вивести війська з України, припинити переслідувати кримських татар та інших українських активістів".

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Це не перша прес-конференція Віктора Януковича. Проте саме її екс-президент вирішив приурочити до подій на Майдані. Основним меседжем, за словами Януковича, є бажання розповісти про грузинських снайперів, яких найняв Саакашвілі. Другий меседж Віктор Федорович виділив так: він писав не один лист до Путіна, який показав Чуркін, а два. В другому він просив про надання певних консультацій. На питання, чому лист з'явився лише через 4 роки, Віктор Федорович не відповів.

Загалом, на прес-конференції було понад 100 представників від ЗМІ. Журналістів двічі обшукали при вході: ретельно перевіряли їхні речі. Протягом спічу охорона не підпускала нікого ближче першого ряду.

Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович запевнив, що протягом останніх 4 років лічені рази зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін журналісти Віктор Янукович Москва
Джерело: 24 Канал
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