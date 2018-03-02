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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Янукович отказался отвечать на вопрос журналистки 24 Канала

17:13, 2 марта 876 Читати новину українською

В Москве состоялась пресс-конференция Виктора Януковича. Экс-президент был готов к острым вопросам журналистов и говорил уверенно. Лишь под конец пресс-конференции стал нервничать и отказался отвечать.

Об этом в прямом эфире, находясь в Москве, сообщила журналистка 24 Канала Ирина Ромалийская.

Произошло это после того, как прозвучал вопрос от 24 Канала: "Ообщаетесь ли Вы с Путиным, или просите его вывести войска из Украины, прекратить преследовать крымских татар и других украинских активистов".

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Это не первая пресс-конференция Виктора Януковича. Однако именно ее экс-президент решил приурочить к событиям на Майдане. Основным месседжем, по словам Януковича, является желание рассказать о грузинских снайперах, которых нанял Саакашвили. Второй месседж Виктор Федорович выделил так: он писал не одно письмо к Путину, которое показал Чуркин, а два. Во втором он просил о предоставлении определенных консультаций. На вопрос, почему письмо появилось только через 4 года, Виктор Федорович не ответил.

В общем, на пресс-конференции было более 100 представителей СМИ. Журналистов дважды обыскали при входе: тщательно проверяли их вещи. В течение спича охрана не подпускала никого ближе первого ряда.

Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович заверил, что в течение последних 4 лет считанные разы встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Путин журналисты Виктор Янукович Москва
Источник: 24 Канал
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