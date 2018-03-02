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Пресс-конференция Януковича: президент-беглец забыл украинский

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Виктор Янукович дал пресс-конференцию в Москве
Виктор Янукович дал пресс-конференцию в Москве / Getty images

2 марта президент-беглец Виктор Янукович, который уже 4-й год скрывается в России, дал очередную пресс-конференцию в Москве.

Правда, на ней не обошлось без конфузов с участием "легитимного".

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Журналистка из Украины задала вопрос на украинском языке. Она попросила объяснить, за чей счет на пресс-конференции в Москве Януковичу обеспечивают охрану, и прокомментировать ситуацию с конфискацией так называемых "денег Януковича".

После этого ведущий пресс-конференции попросил журналистку задать вопрос еще раз, но уже на русском языке.

На все вопросы Янукович отвечал на русском.

Было бы неправильно, если бы я комментировал, за чей счет содержится это здание, я все-таки в России нахожусь в гостях. Я должен с уважением относиться к хозяевам, вот задайте им вопрос и они дадут на него ответ,
– уклончиво ответил Янукович на вопрос об охране.

Один из адвокатов Януковича Виталий Седюк, который также присутствовал на пресс-конференции, также говорил на украинском, после чего ведущий сразу попросил его говорить на русском, потому что "у нас язык общения русский".

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К слову, это не единственный конфуз, который произошел на пресс-конференции Януковича. Виктор Федорович, как выяснилось, ничего не знал о рождественском отдыхе Порошенко на Мальдивах.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России языковый вопрос Виктор Янукович Москва
Источник: 24 Канал
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