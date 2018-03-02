Что это? – Янукович не сумел ответить о Мальдивах

Оказалось, что бывший украинский президент Виктор Янукович ничего не знает об отпуске действующего украинского лидера Петра Порошенко на Мальдивах и является профаном относительно позиции его защиты, которая строится вокруг "мальдивского вопроса".

Так, во время пресс-конференции в Москве журналистка одного из изданий спросила, имеют ли какие-то сходства ситуации Янукович – Россия и Порошенко – Мальдивы, имея в виду зимний отпуск президента Украины.

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На это президент-беглец с присущей ему улыбкой обратился к своему адвокату Виталию Сердюку.

"Мальдивы, Россия... Что это?", – заметил политик.

Между тем правозащитник напомнил, что сторона защиты на заседании в Оболонском райсуде, который слушает дело о государственной измене Януковича, поднимала вопрос, почему во время отпуска Порошенко на Мальдивах никто в Киеве не принимал решение о его самоустранении, проведя параллель с ситуацией, сложившейся с Януковичем в 2014 году.

Кроме того, Сердюк отметил, что ситуации не идентичны, а пребывание Януковича в России – это вынужденная мера.

Бывший украинский гарант в свою очередь отметил, что Петр Порошенко "сделал все, чтобы не допустить его к судебному процессу".

"Я только через СМИ имею возможность об этом говорить", — подчеркнул экс-президент.

Напомним, на пресс-конференции Януковича в Москве произошел еще один конфуз, когда он украинского президента Петра Порошенко назвал артистом Тимошенко.