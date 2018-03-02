Що це? – Янукович не зумів відповісти про Мальдіви

Виявилося, що колишній український президент Віктор Янукович нічого не знає про відпустку чинного українського лідера Петра Порошенка на Мальдіви та є профаном щодо позиції його захисту, яка будується навколо "мальдівського питання".

Так, під час прес-конференції у Москві журналістка одного із видань запитала, чи мають якісь схожості ситуації Янукович – Росія та Порошенко – Мальдіви, маючи на увазі зимову відпустку президента України.

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На це президент утікач з притаманною йому посмішкою звернувся до свого адвоката Віталія Сердюка.

"Мальдіви, Росія... Що це?" – зауважив політик.

Натомість правозахисник нагадав, що сторона захисту на засіданні в Оболонському райсуді, який слухає справу про державну зраду Януковича, піднімала питання, чому під час нещодавньої відпустки Порошенка на Мальдівах ніхто в Києві не ухвалював рішення про його самоусунення, провівши паралель з ситуацією, що склалася з Януковичем у 2014 році.

Крім того, Сердюк зазначив, що ситуації – не ідентичні, а перебування Януковича в Росії – це вимушений захід.

Колишній український гарант своєю чергою зауважив, що Петро Порошенко "зробив усе, аби не допустити його до судового процесу".

"Я тільки через ЗМІ маю можливість про це говорити", — наголосив екс-президент.

Нагадаємо, на прес-конференції Януковича у Москві стався ще один конфуз, коли він українського президента Петра Порошенка назвав артистом Тимошенко.