15:54
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Що це? – Янукович не зумів відповісти про Мальдіви

2282 Читать новость на русском
Віктор Янукович не зрозумів, чому його запитали про Мальдіви
Віктор Янукович не зрозумів, чому його запитали про Мальдіви / 24 Канал

Виявилося, що колишній український президент Віктор Янукович нічого не знає про відпустку чинного українського лідера Петра Порошенка на Мальдіви та є профаном щодо позиції його захисту, яка будується навколо "мальдівського питання".

Так, під час прес-конференції у Москві журналістка одного із видань запитала, чи мають якісь схожості ситуації Янукович – Росія та Порошенко – Мальдіви, маючи на увазі зимову відпустку президента України.

Читайте також: Допит Порошенка в суді припинили після питання про відпочинок на Мальдівах

На це президент утікач з притаманною йому посмішкою звернувся до свого адвоката Віталія Сердюка.

"Мальдіви, Росія... Що це?" – зауважив політик.

Натомість правозахисник нагадав, що сторона захисту на засіданні в Оболонському райсуді, який слухає справу про державну зраду Януковича, піднімала питання, чому під час нещодавньої відпустки Порошенка на Мальдівах ніхто в Києві не ухвалював рішення про його самоусунення, провівши паралель з ситуацією, що склалася з Януковичем у 2014 році.

Крім того, Сердюк зазначив, що ситуації – не ідентичні, а перебування Януковича в Росії – це вимушений захід.

Колишній український гарант своєю чергою зауважив, що Петро Порошенко "зробив усе, аби не допустити його до судового процесу".

"Я тільки через ЗМІ маю можливість про це говорити", — наголосив екс-президент.

Нагадаємо, на прес-конференції Януковича у Москві стався ще один конфуз, коли він українського президента Петра Порошенка назвав артистом Тимошенко.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Судді Віктор Янукович Янукович говорить Мальдіви
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Посадити генерала Рубана: чому голову
сьогодні, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 1257
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сьогодні, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 2281
У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
сьогодні, 15:06 У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
1912
Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
сьогодні, 13:54 Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
5900
Україна і
сьогодні, 13:01 Україна і "блакитне паливо": у кого купуємо газ та на що він йде
734
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук