З Януковичем стався конфуз на прес-конференції
Президент-втікач Віктор Янукович осоромився на прес-конференції, переплутавши прізвища Петра Порошенка з Юлією Тимошенко.
Черговий ляп від Януковича прозвучав під час прес-конференції у Москві.
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"Порошенко зробив все, щоб мене не допустити до судового процесу. Суди повинні бути судами, але не шоу артиста Тимошенко... артиста Порошенка", – заявив екс-президент.
Нагадаємо, 1 березня президент Росії Володимир Путін потрапив у конфуз із демонстрацією відео про новітню російську балістичну ракету "Сармат", де були використані кадри з документального фільму "Первого канала" 2007 року, присвяченого ракеті "Сатана".
Джерело: 24 Канал
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