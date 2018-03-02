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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З Януковичем стався конфуз на прес-конференції

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Янукович видав черговий ляп на прес-конференції у Росії
Янукович видав черговий ляп на прес-конференції у Росії / Фото з відкритих джерел

Президент-втікач Віктор Янукович осоромився на прес-конференції, переплутавши прізвища Петра Порошенка з Юлією Тимошенко.

Черговий ляп від Януковича прозвучав під час прес-конференції у Москві.

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"Порошенко зробив все, щоб мене не допустити до судового процесу. Суди повинні бути судами, але не шоу артиста Тимошенко... артиста Порошенка", – заявив екс-президент.

Нагадаємо, 1 березня президент Росії Володимир Путін потрапив у конфуз із демонстрацією відео про новітню російську балістичну ракету "Сармат", де були використані кадри з документального фільму "Первого канала" 2007 року, присвяченого ракеті "Сатана".

Теги: Новини України Новини Росії Курйозні новини Юлія Тимошенко Петро Порошенко Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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