Путін потрапив у конфуз із демонстрацією відео про новітню ракету

У відеоролику про нову російську балістичну ракету "Сармат", який 1 березня під час послання Федеральним зборам показав президент РФ Володимир Путін, використані кадри з документального фільму "Первого канала" 2007 року, присвяченого ракеті "Сатана".

Про це повідомляє Republic.ru.

Зазначається, що у первісному відео про "Сатану" боєголовки вражають ціль, а в ролику про "Сармат" цей момент не показали.

Нагадаємо, представляючи в четвер балістичну ракету "Сармат", Путін розповів, що вона замінить "Сатану", і її можливості є набагато кращими. Так, дальність польоту "Сармата" є практично необмеженою, і вона здатна атакувати цілі як через Північний, так і через Південний полюси. При цьому нова ракета "долає опір будь-якої системи ПРО".

Читайте також: Черговий конфуз на росТБ: у сюжет про війну в Сирії вставили кадр з комп'ютерної гри