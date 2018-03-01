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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Путін потрапив у конфуз із демонстрацією відео про новітню ракету

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У відео-демонстрації Путіна новітньої ракети використано кадри з фільму 2007 року
У відео-демонстрації Путіна новітньої ракети використано кадри з фільму 2007 року / Фото з вільних мереж

У відеоролику про нову російську балістичну ракету "Сармат", який 1 березня під час послання Федеральним зборам показав президент РФ Володимир Путін, використані кадри з документального фільму "Первого канала" 2007 року, присвяченого ракеті "Сатана".

Про це повідомляє Republic.ru.

Зазначається, що у первісному відео про "Сатану" боєголовки вражають ціль, а в ролику про "Сармат" цей момент не показали.

Нагадаємо, представляючи в четвер балістичну ракету "Сармат", Путін розповів, що вона замінить "Сатану", і її можливості є набагато кращими. Так, дальність польоту "Сармата" є практично необмеженою, і вона здатна атакувати цілі як через Північний, так і через Південний полюси. При цьому нова ракета "долає опір будь-якої системи ПРО".

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Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Курйозні новини Зброя
Джерело: 24 Канал
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