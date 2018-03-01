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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Путин попал в конфуз с демонстрацией видео о новой ракете

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В видео-демонстрации Путина новейшей ракеты использованы кадры из фильма 2007 года
В видео-демонстрации Путина новейшей ракеты использованы кадры из фильма 2007 года / Фото из свободных сетей

В видеоролике о новой российской баллистической ракете "Сармат", который 1 марта во время послания Федеральному собранию показал президент РФ Владимир Путин, использованы кадры из документального фильма "Первого канала" 2007 года, посвященного ракете "Сатана".

Об этом сообщает Republic.ru.

Отмечается, что в первоначальном видео о "Сатане" боеголовки поражают цель, а в ролике о "Сармате" этот момент не показали.

Напомним, представляя в четверг баллистическую ракету "Сармат", Путин рассказал, что она заменит "Сатану", и ее возможности намного лучше. Так, дальность полета "Сармата" практически неограничена, и она способна атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюса. При этом новая ракета "преодолевает сопротивление любой системы ПРО".

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Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Курьезные новости Оружие
Источник: 24 Канал
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