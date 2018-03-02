С Януковичем произошел конфуз на пресс-конференции

Президент-беглец Виктор Янукович оконфузился на пресс-конференции, перепутав фамилии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

Очередной ляп от Януковича прозвучал во время пресс-конференции в Москве.

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"Порошенко сделал все, чтобы меня не допустить к судебному процессу. Суды должны быть судами, но не шоу артиста Тимошенко ... артиста Порошенко", – заявил экс-президент.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин попал в конфуз с демонстрацией видео новейшей российской баллистической ракеты "Сармат", где были использованы кадры из документального фильма "Первого канала" 2007 года, посвященного ракете "Сатана".