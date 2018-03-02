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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

С Януковичем произошел конфуз на пресс-конференции

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Янукович выдал очередной ляп на пресс-конференции в России
Янукович выдал очередной ляп на пресс-конференции в России / Фото из открытых источников

Президент-беглец Виктор Янукович оконфузился на пресс-конференции, перепутав фамилии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

Очередной ляп от Януковича прозвучал во время пресс-конференции в Москве.

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"Порошенко сделал все, чтобы меня не допустить к судебному процессу. Суды должны быть судами, но не шоу артиста Тимошенко ... артиста Порошенко", – заявил экс-президент.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин попал в конфуз с демонстрацией видео новейшей российской баллистической ракеты "Сармат", где были использованы кадры из документального фильма "Первого канала" 2007 года, посвященного ракете "Сатана".

Теги: Новости Украины Новости России Курьезные новости Юлия Тимошенко Петр Порошенко Виктор Янукович
Источник: 24 Канал
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