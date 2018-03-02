15:48
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прес-конференція Януковича: президент-втікач забув українську

2804 Читать новость на русском
Віктор Янукович дав прес-конференцію у Москві
Віктор Янукович дав прес-конференцію у Москві / Getty images

2 березня президент-утікач Віктор Янукович, який вже 4-й рік переховується у Росії, дав чергову прес-конференцію у Москві.

Щоправда, на ній не обійшлось без конфузів за участю "легітимного".

Дивіться також: Прес-конференція Віктора Януковича: онлайн-трансляція

Журналістка з України поставила запитання українською мовою. Вона попросила пояснити, за чий кошт на прес-конференції у Москві Януковичу забезпечують охорону і прокоментувати ситуацію з конфіскацією так званих "грошей Януковича".

Після цього ведучий прес-конференції попросив журналістку поставити питання іще раз, але вже російською мовою.

На усі питання Янукович відповідав російською.

Було б неправильно, якби я коментував, за чий рахунок утримується ця будівля, я все-таки у Росії перебуваю у гостях. Я повинен з повагою ставитись до хазяїнів, от поставте їм питання і вони дадуть на нього відповідь,
– ухильно відповів Янукович на питання про охорону.

Один з адвокатів Януковича Віталій Седюк, який також був присутній на прес-конференції, також говорив українською, після чого ведучий одразу попросив його говорити російською, бо "у нас язык общения русский".

Читайте також: Опубліковано повний текст звернення Януковича, в якому той просить Путіна ввести війська

До слова, це не єдиний конфуз, який стався на прес-конференції Януковича. Віктор Федорович, як з'ясувалось, нічого не знав про різдвяний відпочинок Порошенка на Мальдівах.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії мовне питання Віктор Янукович Москва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Посадити генерала Рубана: чому голову
сьогодні, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 1120
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сьогодні, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 2217
У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
сьогодні, 15:06 У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
1842
Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
сьогодні, 13:54 Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
5574
Україна і
сьогодні, 13:01 Україна і "блакитне паливо": у кого купуємо газ та на що він йде
727
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук