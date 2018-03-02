Прес-конференція Януковича: президент-втікач забув українську

2 березня президент-утікач Віктор Янукович, який вже 4-й рік переховується у Росії, дав чергову прес-конференцію у Москві.

Щоправда, на ній не обійшлось без конфузів за участю "легітимного".

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Журналістка з України поставила запитання українською мовою. Вона попросила пояснити, за чий кошт на прес-конференції у Москві Януковичу забезпечують охорону і прокоментувати ситуацію з конфіскацією так званих "грошей Януковича".

Після цього ведучий прес-конференції попросив журналістку поставити питання іще раз, але вже російською мовою.

На усі питання Янукович відповідав російською.

Було б неправильно, якби я коментував, за чий рахунок утримується ця будівля, я все-таки у Росії перебуваю у гостях. Я повинен з повагою ставитись до хазяїнів, от поставте їм питання і вони дадуть на нього відповідь,

– ухильно відповів Янукович на питання про охорону.

Один з адвокатів Януковича Віталій Седюк, який також був присутній на прес-конференції, також говорив українською, після чого ведучий одразу попросив його говорити російською, бо "у нас язык общения русский".

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До слова, це не єдиний конфуз, який стався на прес-конференції Януковича. Віктор Федорович, як з'ясувалось, нічого не знав про різдвяний відпочинок Порошенка на Мальдівах.