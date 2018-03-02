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Майдановцев расстреляли грузинские снайперы, – Янукович о событиях в Киеве

20:46, 2 марта 1937 Читати новину українською

Виктор Янукович не виноват, а майдановцев расстреляли грузинские снайперы, – такое зачитал по бумажке в Москве президент-беглец Виктор Янукович. Тот в Москве 2 марта дал 1,5-часовую пресс-конференцию для журналистов.

Президент-беглец Виктор Янукович снова собрал в Москве пресс-конференцию. Правда, не один, а со своими адвокатами. Обещал рассказать всю правду о расстрелах на Майдане. Свою речь читал по бумажке. Начал со своих проверенных хитов.

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А суперсенсацией о Майдане стал старый прошлогодний фильм итальянского журналиста Джана Микалессина, который работает в газете, принадлежащей Сильвио Берлускони – близкому другу Путина. В фильме речь идет о грузинских снайперах. Мол, те расстреливали Майдан с подачи Парубия, Пашинского и Парасюка.

Владимир Парасюк, которого в этом фильме называют чуть ли не пособником этих снайперов, серьезно эту информацию не воспринимает

Это просто маразм. Мы все прекрасно знаем, что Янукович в определенный период времени просил, чтобы Путин прислал своих спецназовцев,
– отметил народный депутат Украины Владимир Парасюк.

Теперь адвокаты Януковича намерены привлечь эту версию к делу против своего подзащитного в суде.

"Именно с целью обнародования этой новой версии была созвана эта пресс-конференция, а все остальные соответствующие выступления-заявления Януковича, я думаю, были скорее для антуража", – прокомментировал политолог Петр Олищук.

Ну и после просмотра фильма Виктор Федорович запел по-старому: призвал всех вернуться к договоренностям от 21 февраля 14-го года между тогдашними властями и оппозицией.

Я пошел на все, пошел на досрочные президентские выборы, на изменение Конституцию. Что еще надо было?
– отметил Янукович.

Украинские журналисты припомнили президенту-беглецу и печально известное письмо к Путину с призывом ввести войска в Украину. Янукович заверил: тогда его не так поняли.

"Я вносил предложение – рассмотреть вопрос во время консультации введения полицейской миротворческой миссии", – заверил президент-беглец.

Не пасли задних и адвокаты Януковича. Суд над своим клиентом называли шоу и также проклинали нынешнюю украинскую власть.

Мы участвуем для того, чтобы в этом шоу изменить сценарий и показать реальные события и реальные действия власти, которые привели к тому, что сейчас происходит – какой уровень жизни, и что мы имеем с миром, с войной, с территорией,
– прокомментировал адвокат Януковича Игорь Федоренко.

Спросили у коренного енакиевчанина и на что он живет сегодня.

"Я ваши деньги не считаю, и вы не считайте мои", – ответил Янукович.

Янукович еще долго рассказывал о честном референдуме в Крыму, о мирных жителях Донбасса и других заготовленных Кремлем вещях. И мол, нынешняя украинская власть вместо того, чтобы проводить реформы, грезит единственным – посадить его.

К слову, экс-президент Виктор Янукович пожаловался на свою тяжелую жизнь в России во время пресс-конференции в Москве. При этом Янукович заверил, что денег на жизнь ему хватает.

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины Новости России Евромайдан Виктор Янукович
Источник: 24 Канал
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