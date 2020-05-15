Боевики открыли огонь по украинским защитникам: есть раненые

Оккупационные войска России на Донбассе 15 мая нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела украинских позиций осколочные ранения получили двое наших военных.

Обстрел возле Орехового

Пророссийские боевики открыли огонь по украинским позициям возле Орехового. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в фейсбуке.

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Враг стрелял из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Украинских военных госпитализировали.

В ответ на такие коварные и преступные действия, подразделения Объединенных сил для подавления вражеского огня использовали штатное вооружение. Потери противника уточняются,

– говорится в сообщении штаба ООС.

Потери Украины на Донбассе

Несмотря на режим прекращения огня на Донбассе, Украина несет большие потери. С начала 2020 года в районе проведения операции объединенных сил погиб 51 украинский защитник.

Недавно – 13 мая погибли трое военных, однако двое из них – во время плановых занятий.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала