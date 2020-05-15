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Боевики открыли огонь по украинским защитникам: есть раненые

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Двух украинских военных ранили в Донбассе 15.05.2020
Двое украинцев получили ранения на Донбассе / Главком

Оккупационные войска России на Донбассе 15 мая нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела украинских позиций осколочные ранения получили двое наших военных.

Обстрел возле Орехового

Пророссийские боевики открыли огонь по украинским позициям возле Орехового. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в фейсбуке.

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Враг стрелял из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Украинских военных госпитализировали.

В ответ на такие коварные и преступные действия, подразделения Объединенных сил для подавления вражеского огня использовали штатное вооружение. Потери противника уточняются,
– говорится в сообщении штаба ООС.

Потери Украины на Донбассе

Несмотря на режим прекращения огня на Донбассе, Украина несет большие потери. С начала 2020 года в районе проведения операции объединенных сил погиб 51 украинский защитник.

Недавно – 13 мая погибли трое военных, однако двое из них – во время плановых занятий.

карта окупованих територій
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе Оккупированные территории Украина – Россия Операция Объединенных сил
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