Бойовики відкрили вогонь по українських захисниках: є поранені

Окупаційні війська Росії на Донбасі 15 травня порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу українських позицій осколкові поранення отримали двоє наших військових.

Обстріл поблизу Оріхового

Проросійські бойовики відкрили вогонь по українських позиціях поблизу Оріхового. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у фейсбуці.

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Ворог стріляв з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Українських військових госпіталізували.

У відповідь на такі підступні та злочинні дії, підрозділи Об'єднаних сил для подавлення ворожого вогню використали штатне озброєння. Втрати противника уточнюються,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Втрати України на Донбасі

Незважаючи на режим припинення вогню на Донбасі, Україна зазнає чималих втрат. З початку 2020 року в районі проведення Операції об’єднаних сил загинув 51 український захисник.



Нещодавно – 13 травня загинули аж троє військових, однак двоє з них – під час планових занять.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу