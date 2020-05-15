Доба на Донбасі не була тихою: бойовики 11 разів гатили забороненою зброєю
Противник порушує усі домовленості про припинення вогню. Минулої доби російські найманці більше 10 разів обстрілювали українських військових.
Ворог використовує заборонені мнськими домовленостями міномети, гранатомети і кулемети. Про це повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил на фейсбук-сторінці.
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Де стріляли бойовики минулої доби
По українських військовослужбовцях, які в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- неподалік від Пісків та двічі біля Авдіївки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- оборонців Верхньоторецького окупанти обстріляли з 82-міліметрових мінометів та гранатометів різних систем;
- поруч з населеними пунктами Новомихайлівка та Красногорівка російські найманці використовували станкові протитанкові гранатомети
- біля Водяного – великокаліберні кулемети.
На провокації українській військові вчасно і прицільно реагували.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"
- збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь поруч Оріхового, використовуючи міномети 120 калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю;
- неподалік Хутора Вільного ворог застосовував 82-міліметрові міномети, а також станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
- по околицях Зайцевого російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед українських захисників, на щастя, немає, а от на одного російського найманця стало менше. За даними розвідки, 14 травня українські військові знищили одного російського окупанта та ще п’ятьох поранили.
Не кожна доба минає для України без втрат. Лише від початку цього року загинув вже 51 військовий. З їхніми іменами та історіями можна ознайомитися за посиланням.