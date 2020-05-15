Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Доба на Донбасі не була тихою: бойовики 11 разів гатили забороненою зброєю

- Читать новость на русском
Українські військові на вогонь противника дають гідну відсіч
Українські військові на вогонь противника дають гідну відсіч / Фото 24 каналу

Противник порушує усі домовленості про припинення вогню. Минулої доби російські найманці більше 10 разів обстрілювали українських військових.

Ворог використовує заборонені мнськими домовленостями міномети, гранатомети і кулемети. Про це повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил на фейсбук-сторінці.

Дивіться ще Жінка підірвалася на російській міні, намагаючись потайки перейти лінію фронту: фото 18+

Де стріляли бойовики минулої доби

По українських військовослужбовцях, які в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • неподалік від Пісків та двічі біля Авдіївки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • оборонців Верхньоторецького окупанти обстріляли з 82-міліметрових мінометів та гранатометів різних систем;
  • поруч з населеними пунктами Новомихайлівка та Красногорівка російські найманці використовували станкові протитанкові гранатомети
  • біля Водяного – великокаліберні кулемети.

На провокації українській військові вчасно і прицільно реагували.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

  • збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь поруч Оріхового, використовуючи міномети 120 калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю;
  • неподалік Хутора Вільного ворог застосовував 82-міліметрові міномети, а також станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
  • по околицях Зайцевого російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських захисників, на щастя, немає, а от на одного російського найманця стало менше. За даними розвідки, 14 травня українські військові знищили одного російського окупанта та ще п’ятьох поранили.

Не кожна доба минає для України без втрат. Лише від початку цього року загинув вже 51 військовий. З їхніми іменами та історіями можна ознайомитися за посиланням.

Донбас
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

 

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Збройні сили України Проросійські бойовики Окуповані території Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Насилля над жінками: як влада може захистити українок?
14 травня , 22:00 Насилля над жінками: як влада може захистити українок?
Саша Кольцова
США хочуть покарати Китай за коронавірус: наскільки це реально
14 травня , 21:23 США хочуть покарати Китай за коронавірус: наскільки це реально
Анатолій Максимов
Агробізнес на передовій: боротьба з коронавірусом та екстремальна посівна
14 травня , 11:41 Агробізнес на передовій: боротьба з коронавірусом та екстремальна посівна