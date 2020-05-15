Доба на Донбасі не була тихою: бойовики 11 разів гатили забороненою зброєю

Ворог використовує заборонені мнськими домовленостями міномети, гранатомети і кулемети. Про це повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил на фейсбук-сторінці.

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По українських військовослужбовцях, які в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

На провокації українській військові вчасно і прицільно реагували.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь поруч Оріхового , використовуючи міномети 120 калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю;

, використовуючи міномети 120 калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю; неподалік Хутора Вільного ворог застосовував 82-міліметрові міномети, а також станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

ворог застосовував 82-міліметрові міномети, а також станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. по околицях Зайцевого російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських захисників, на щастя, немає, а от на одного російського найманця стало менше. За даними розвідки, 14 травня українські військові знищили одного російського окупанта та ще п’ятьох поранили.

Не кожна доба минає для України без втрат. Лише від початку цього року загинув вже 51 військовий. З їхніми іменами та історіями можна ознайомитися за посиланням.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу