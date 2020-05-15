Сутки на Донбассе не были тихими: боевики 11 раз били из запрещенного оружия

Враг использует запрещенные Минскими договоренностями минометы, гранатометы и пулеметы. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на фейсбук-странице.

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По украинским военнослужащим, которые в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

На провокации украинской военные вовремя и прицельно реагировали.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"

вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь возле Орехова , используя минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

, используя минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; неподалеку от Хутора Вильного враг применял 82-миллиметровые минометы, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

враг применял 82-миллиметровые минометы, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. по окрестностям Зайцевого российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников, к счастью, нет, а вот на одного российского наемника стало меньше. По данным разведки, 14 мая украинские военные уничтожили одного российского оккупанта и еще пятерых ранили.

Не каждый день проходит для Украины без потерь. Только с начала этого года погиб уже 51 военный. С их именами и историями можно ознакомиться по ссылке.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала