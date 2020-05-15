Сутки на Донбассе не были тихими: боевики 11 раз били из запрещенного оружия
Противник нарушает все договоренности опрекращении огня. За прошедшие сутки российские наемники более 10 раз обстреливали украинских военных.
Враг использует запрещенные Минскими договоренностями минометы, гранатометы и пулеметы. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на фейсбук-странице.
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Где стреляли боевики за прошедшие сутки
По украинским военнослужащим, которые в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- неподалеку Песков и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- защитников Верхнеторецкого оккупанты обстреляли из 82-миллиметровых минометов и гранатометов различных систем;
- рядом с населенными пунктами Новомихайловка и Красногоровка российские наемники использовали станковые противотанковые гранатометы
- у Водяного – крупнокалиберные пулеметы.
На провокации украинской военные вовремя и прицельно реагировали.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"
- вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь возле Орехова, используя минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
- неподалеку от Хутора Вильного враг применял 82-миллиметровые минометы, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
- по окрестностям Зайцевого российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди украинских защитников, к счастью, нет, а вот на одного российского наемника стало меньше. По данным разведки, 14 мая украинские военные уничтожили одного российского оккупанта и еще пятерых ранили.
Не каждый день проходит для Украины без потерь. Только с начала этого года погиб уже 51 военный. С их именами и историями можно ознакомиться по ссылке.