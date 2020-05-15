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Сутки на Донбассе не были тихими: боевики 11 раз били из запрещенного оружия

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Украинские военные на огонь противника дают достойный отпор
Украинские военные на огонь противника дают достойный отпор / Фото 24 канала

Противник нарушает все договоренности опрекращении огня. За прошедшие сутки российские наемники более 10 раз обстреливали украинских военных.

Враг использует запрещенные Минскими договоренностями минометы, гранатометы и пулеметы. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на фейсбук-странице.

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Где стреляли боевики за прошедшие сутки

По украинским военнослужащим, которые в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • неподалеку Песков и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • защитников Верхнеторецкого оккупанты обстреляли из 82-миллиметровых минометов и гранатометов различных систем;
  • рядом с населенными пунктами Новомихайловка и Красногоровка российские наемники использовали станковые противотанковые гранатометы
  • у Водяного – крупнокалиберные пулеметы.

На провокации украинской военные вовремя и прицельно реагировали.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"

  • вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь возле Орехова, используя минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
  • неподалеку от Хутора Вильного враг применял 82-миллиметровые минометы, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
  • по окрестностям Зайцевого российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников, к счастью, нет, а вот на одного российского наемника стало меньше. По данным разведки, 14 мая украинские военные уничтожили одного российского оккупанта и еще пятерых ранили.

Не каждый день проходит для Украины без потерь. Только с начала этого года погиб уже 51 военный. С их именами и историями можно ознакомиться по ссылке.

Донбас
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

 

Автор: Вероника Климская
Теги: Вооруженные силы Украины Пророссийские боевики Оккупированные территории Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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