Женщина подорвалась на российской мине, пытаясь тайком перейти линию фронта: фото 18+

Женщина в обход пункта пропуска пыталась пересечь линию фронта с контролируемой ВСУ территории в сторону оккупированного Донецка. Однако сделать этого гражданка Украины не смогла – подорвалась на мине, скорее всего, российского производства, и потеряла стопу.

Женщина пыталась обойти пункт пропуска и подорвался на мине

К позициям ВСУ у Новотроицкого Донецкой области добралась раненая женщина – гражданка Украины. Об этой чрезвычайной ситуации на фронте 14 мая рассказал в фейсбуке журналист Юрий Бутусов.

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По его словам, женщина якобы пыталась обходной тропой миновать соседний пункт пропуска и перейти линию фронта, но во время этого подорвалась на мине.

Судя по оторванной стопе, это опять российская мина ПМН-2, которую РФ в нарушение конвенции о запрещении противопехотных мин, массово устанавливает на Донбассе,

– написал Бутусов.

И подчеркнул, что "украинские войска мины ПМН-2 не ставят".

Каково состояние пострадавшей и что о ней известно

Бутусов пишет, что личность женщины уже установили, как и почему она оказалась на позициях ВСУ – также известно. Но фото делали сразу, когда женщину вытащили, и когда еще не знали, откуда и зачем она взялась, поэтому на всякий случай завязали ей глаза.



Женщина от взрыва мины потерял стопу / Фото с фейсбука Юрия Бутусова

Украинские воины оказали женщине помощь, она не задержана, доставлена в больницу. Будет жить. К сожалению, российская мина навсегда лишила ее стопы,

– подытожил Бутусов.

В то же время в твиттере " Влад Борода " появилась более подробная информация и еще несколько фото с места событий:

Женщину якобы зовут Алла Кряжева, она 1985 года рождения.

Зарегистрирована в поселке Владимировка Волновахского района Донецкой области.

Однако имеет квартиру в оккупированном Донецке, куда и пыталась добраться, несмотря на карантин.



Женщине оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу / Фото из твиттера "Влад Борода"



Женщина якобы хотела вернуться в оккупированный Донецк, где и живет / Фото из твиттера "Влад Борода"

В комментариях к сообщению люди пишут, что эта женщина в марте застряла на карантине в Украине, где она якобы имеет только временную регистрацию, а на самом деле постоянно проживает в Донецке. Поэтому на свой страх и риск женщина пошла через линию фронта, как следствие – потеряла стопу.

Женщина подорвалась на мине вблизи Новотроицкого в Донецкой области: смотрите расположение на карте