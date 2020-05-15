Жінка підірвалася на російській міні, намагаючись потайки перейти лінію фронту: фото 18+

Жінка в обхід пункту пропуску намагалася перетнути лінію фронту із контрольованої ЗСУ території у бік окупованого Донецька. Однак зробити цього громадянка України не змогла – підірвалася на міні, найімовірніше, російського виробництва, та втратила стопу.

Жінка намагалася оминути пункт пропуску і підірвалася на міні

До позиції ЗСУ біля Новотроїцького Донецької області дісталася поранена жінка – громадянка України. Про цю надзвичайну ситуацію на фронті 14 травня розповів у фейсбуці журналіст Юрій Бутусов.

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За його словами, жінка начебто намагалася стежкою в обхід оминути сусідній пункт пропуску та перейти лінію фронту, але під час цього підірвалася на міні.

Судячи з відірваної стопи, це знову російська міна ПМН-2, яку РФ, порушуючи конвенції про заборону протипіхотних мін, масово встановлює на Донбасі,

– написав Бутусов.

І наголосив, що "українські війська міни ПМН-2 не ставлять".

Який стан постраждалої та що про неї відомо

Бутусов пише, що особу жінки вже встановили, як і чому вона опинилася на позиціях ЗСУ – також відомо. Але фото робили одразу, коли жінку витягли, і коли ще не знали, звідки й навіщо вона взялася, тому про всяк випадок зав'язали їй очі.



Жінка від вибуху міни втратила стопу / Фото з фейсбука Юрія Бутусова

Українські воїни надали допомогу, вона не затримана, доставлена ​​в лікарню. Буде жити. На жаль, російська міна назавжди позбавила її стопи,

– підсумував Бутусов.

Водночас у твіттері "Влад Борода" з'явилася більш детальна інформація та ще декілька фото з місця подій:

Жінку начебто звати Алла Кряжева, 1985 року народження.

Зареєстрована вона у селищі Володимирівка Волноваського району Донецької області.

Однак має квартиру в окупованому Донецьку, куди й намагалася дістатися, попри карантин.



Жінці надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні / Фото з твіттера "Влад Борода"



Жінка начебто хотіла повернутися в окупований Донецьк, де й мешкає / Фото з твіттера "Влад Борода"

У коментарях до допису люди пишуть, що ця жінка у березні застрягла на карантині в Україні, де вона начебто має лише тимчасову реєстрацію, а насправді постійно мешкає у Донецьку. Тож на свій страх і ризик жінка пішла через лінію фронту, як наслідок – втратила стопу.

Жінка підірвалася на міні поблизу Новотроїцького на Донеччині: дивіться розташування на карті

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