На оккупированной Луганщине горняки нескольких шахт объявили о забастовке. Наиболее активных протестующих похитили боевики оккупационной власти.

Забастовку объявили работники шахты "Комсомольская" в городе Антрацит. 5 июня более 120 горняков отказались подниматься на поверхность до тех пор, пока им не погасят долги по зарплате за последние три месяца. Об этом пишет 24 канал.

Больше об этом Забастовка шахтеров на оккупированной Луганщине: боевики заблокировали города и отключили связь

После этого оккупанты объявили "карантин" в Антрацитовском районе и в городе Ровеньки с 7 июня. А также начали блокировать мобильную связь и социальные сети.

Забастовку поддержали горняки шахты "Белореченская", а также работники двух цехов Алчевского металлургического комбината.

По данным Минреинтеграции, несколько активных сторонников забастовщиков были похищены подконтрольными России боевиками.

Информацию об исчезновении протестующих в свое время подтвердили и в "Восточной правозащитной группе". По их данным, задержали двоих работников шахты. Их отправили на допрос в Антрацит, и их дальнейшая судьба пока неизвестна.

Несмотря на это, забастовка шахтеров на шахте "Комсомольская" продолжается, более 100 человек неделю остаются под землей.