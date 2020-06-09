Шахтеры нескольких шахт на оккупированной Луганщине объявили бойкот. Они требуют от представителей оккупационных властей выплатить им задолженности. Горняки находятся под землей. В то время в городах есть проблемы со связью.

С чего и когда начались протесты

Еще 5 июня горняки шахты "Комсомольская" возле Антрацита объявили забастовку. Они требовали выплаты задолженности за март и май. Часть первой смены и вторая смена остались под землей и отказалась подниматься на поверхность, пишет "Реальная газета".

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В то время на улицах Антрацита и Славяносербска появились агитационные листовки шахтеров с требованием вернуть им их деньги. Речь шла о шахтах "Белореченская", "Никанор-Новая" (в Зоринске) и "Комсомольская" (в Дубовском под Антрацитом)

После этого оккупанты подняли так называемые "наряды милиции", чтобы найти и наказать распространителей листовок.

На момент начала протестов под землей находились 128 горняков в шахте "Комсомольская. И части из них таки начали выплачивать зарплату, сообщает телеграмм-канал "Луганский инсайд". Правда после этого шахтеров ожидает увольнение.

Карта Антрацита, где местные шахтеры объявили забастовку

Шесть дней пробыли под землей и шахтеры из "Никанор-Нова". Перед ними была задолженность за 20 месяцев. Ее пообещали выплатить, но шахту закроют.

Как оккупанты отреагировали на протесты: задержания шахтеров, блокирование городов, отключенная связь

После начала протестов, на оккупированной Луганской области начались проблемы с мобильной связью и доступом к соцсетям. В том числе и "Вконтакте", который запрещен в Украине, но работает на оккупированных территориях.

Кроме того, в городах установили блок-посты, на которых усилили проверку путешествующих. Город Ровеньки и Антрацитский район якобы закрыли на карантин из-за коронавируса. Следовательно отменили работу общественного транспорта, в том числе и междугородного.

По данным "Восточной правозащитной группы", задержали двух работников шахты. Их отправили на допрос в Антрацит, и их дальнейшая судьба пока неизвестна.

На въезде в село Дубовське, где и размещена шахта "Комсомольская", тоже установили блок-пост, и туда никого не впускают.

Стоит отметить, что уголь с шахты "Комсомольская" напрямую поставляется в Россию.