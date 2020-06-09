Страйк шахтарів на окупованій Луганщині: бойовики заблокували міста та відключили зв'язок
Шахтарі декількох шахт на окупованій Луганщині оголосили бойкот. Вони вимагають від представників окупаційної влади виплатити їм заборгованості. Гірники перебувають під землею. В той час в містах є проблеми зі зв'язком.
З чого та коли почалися протести
Ще 5 червня гірники шахти "Комсомольська" біля Антрациту оголосили страйк. Вони вимагали виплати заборгованості за березень та травень. Частина першої зміни і друга зміна залишилися під землею та відмовилася підійматися на поверхню, пише "Реальная газета".
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В той час на вулицях Антрациту та Слов’яносербська з’явилися агітаційні листівки шахтарів з вимогою повернути їм їх гроші. Мова йшла про шахти "Білоріченська", "Ніканор-Нова" (в Зорінську) та "Комсомольська" (в Дубівському під Антрацитом)
Після цього окупанти підняли так звані "наряди міліції", щоб знайти та покарати розповсюджувачів листівок.
На момент початку протестів під землею перебували 128 гірників в шахті "Комсомольська. І частині з них таки почали виплачувати зарплату, повідомляє телеграм-канал "Луганський инсайд". Правда після цього шахтарів очікує звільнення.
Карта Антрациту, де місцеві шахтарі оголосили страйк
Шість днів пробули під землею і шахтарі з "Ніканор-Нова". Перед ними була заборгованість за 20 місяців. Її пообіцяли виплатити, але саме шахту закриють.
Як окупанти відреагували на протести: затримання шахтарів, блокування міст, відключений зв'язок
Після початку протестів, на окупованій Луганській області почалися проблеми з мобільним зв'язком та доступом до соцмереж. В тому числі і "Вконтакте", який заборонений в Україні, але працює на окупованих територіях.
Окрім того, в містах встановили блок-пости, на яких посилили перевірку подорожуючих. Місто Ровеньки та Антрацитський район нібито закрили на карантин через коронавірус. Відтак скасували роботу громадського транспорту, в тому числі і міжміського.
За даними "Східної правозахисної групи", затримали двох працівників шахти. Їх відправили на допит в Антрацит, і їх подальша доля поки невідома.
На в'їзді в село Дубівське, де і розміщена шахта "Комсомольська", теж встановили блок-пост, і туди нікого не впускають.
Варто відзначити, що вугілля з шахти "Комсомольська" напряму постачається в Росію.