Шахтарі декількох шахт на окупованій Луганщині оголосили бойкот. Вони вимагають від представників окупаційної влади виплатити їм заборгованості. Гірники перебувають під землею. В той час в містах є проблеми зі зв'язком.

З чого та коли почалися протести

Ще 5 червня гірники шахти "Комсомольська" біля Антрациту оголосили страйк. Вони вимагали виплати заборгованості за березень та травень. Частина першої зміни і друга зміна залишилися під землею та відмовилася підійматися на поверхню, пише "Реальная газета".

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В той час на вулицях Антрациту та Слов’яносербська з’явилися агітаційні листівки шахтарів з вимогою повернути їм їх гроші. Мова йшла про шахти "Білоріченська", "Ніканор-Нова" (в Зорінську) та "Комсомольська" (в Дубівському під Антрацитом)

Після цього окупанти підняли так звані "наряди міліції", щоб знайти та покарати розповсюджувачів листівок.

На момент початку протестів під землею перебували 128 гірників в шахті "Комсомольська. І частині з них таки почали виплачувати зарплату, повідомляє телеграм-канал "Луганський инсайд". Правда після цього шахтарів очікує звільнення.

Карта Антрациту, де місцеві шах​тарі оголосили страйк

Шість днів пробули під землею і шахтарі з "Ніканор-Нова". Перед ними була заборгованість за 20 місяців. Її пообіцяли виплатити, але саме шахту закриють.

Як окупанти відреагували на протести: затримання шахтарів, блокування міст, відключений зв'язок

Після початку протестів, на окупованій Луганській області почалися проблеми з мобільним зв'язком та доступом до соцмереж. В тому числі і "Вконтакте", який заборонений в Україні, але працює на окупованих територіях.

Окрім того, в містах встановили блок-пости, на яких посилили перевірку подорожуючих. Місто Ровеньки та Антрацитський район нібито закрили на карантин через коронавірус. Відтак скасували роботу громадського транспорту, в тому числі і міжміського.

За даними "Східної правозахисної групи", затримали двох працівників шахти. Їх відправили на допит в Антрацит, і їх подальша доля поки невідома.

На в'їзді в село Дубівське, де і розміщена шахта "Комсомольська", теж встановили блок-пост, і туди нікого не впускають.

Варто відзначити, що вугілля з шахти "Комсомольська" напряму постачається в Росію.