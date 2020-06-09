На екрани російських телеканалів вийшла реклама, в якому актор Михайло Пореченков п'є йогурт "Актімель" (Actimel) від компанії Danone. Саме цей актор у 2014 році обстрілював українських військових на Донбасі.

Сама реклама доволі коротка. На ній Пореченков п'є йогурт "Актімель" та говорить про імунітет.

Водночас Міністр культури Ткаченко виступив проти заборони на показ фільмів російських пропагандистів

Відео реклами "Актімель" за участі Пореченкова

Така реклама викликала шквал критики в бік компанії зі сторони українських покупців в коментарях до цього відео. Адже Михайло Пореченков – російський актор, який причетний до окупантів на Донбасі.

В чому причина скандалу

У 2014 році Михайло Пореченков приїхав в окупований Донецьк на показ свого фільму, який заборонений в Україні. Там він поїхав в Донецький аеропорт, за який в то час йшли запеклі бої.

Саме в аеропорту Пореченкову дали постріляти з крупнокаліберного кулемета. Стріляв він в бік українських військових позиціях.



Пореченков під час стрільби по українських позиціях / Кадр з відео

При цьому сам Пореченков був одягнутий в бронежилет та касці з написом "Преса".

Пореченков після цього заявляв, що відео постановочне, а стріляв він холостими. Однак на відео чітко видно, як йому заряджали кулемет бойовими патронами.

Пореченков та реклама "Актімель"

Та варто відзначити, що ця реклама – не перша, де зіграв Пореченков. Він ще у 2016 році зіграв в інших рекламах цієї компанії.

Відео реклами "Актімель" за участі Пореченкова у 2016 році

Що відомо про "Данон" (Danone)

Це французька компанія, яка представлена в 130 країнах світу. Вона спеціалізується на молочних продуктах та продуктах на рослинній основі, воді, дитячому харчуванні та медичному харчуванні.

В Україні група компаній "Данон" є виробником і дистриб'ютором широкого асортименту продуктів харчування. Виробничі потужності компанії представлені двома заводами: "Данон Дніпро" (у місті Херсон) і "Данон Кремез" (у місті Кременчук).

Продукція компанії випускається під такими торговими брендами: "Активіа", "Актімель", "Живинка", "Простоквашино", "Простоквашино для малят", "Растішка", "Актуаль", "YoPro", "Даніссімо", "Paw Patrol", "Frozen", "Avengers", "Alpro". Напрямок дитячого харчування представлений в Україні брендами "Nutrilon", "Milupa" та "Малиш Істринський". Напрямок клінічного харчування представлений продуктовими гілками: "Nutrison", "Nutridrink", "Cubitan", "Infatrini", "Nutrini", "Lophlex", "Nutri", "Anamix", "KetoCal".