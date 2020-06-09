На экраны российских телеканалов вышла реклама, в которой актер Михаил Пореченков пьет йогурт "Актимель" (Actimel от компании Danone. Именно этот актер в 2014 году обстреливал украинских военных на Донбассе.

Сама реклама довольно короткая. На ней Пореченков пьет йогурт "Актимель" и говорит об иммунитете.

В то же время Министр культуры Ткаченко выступил против запрета на показ фильмов российских пропагандистов

Видео рекламы "Актимель" с участием Пореченкова

Такая реклама вызвала шквал критики в сторону компании со стороны украинских покупателей в комментариях к этому видео. Ведь Михаил Пореченков – российский актер, который причастен к оккупантам на Донбассе.

В чем причина скандала

В 2014 году Михаил Пореченков приехал в оккупированный Донецк на показ своего фильма, который запрещен в Украине. Там он поехал в Донецкий аэропорт, за который в то время шли ожесточенные бои.

Именно в аэропорту Пореченкову дали пострелять из крупнокалиберного пулемета. Стрелял он в сторону украинских военных на позициях.



Пореченков во время стрельбы по украинским позициям / Кадр из видео

При этом сам Пореченков был одет в бронежилет и каску с надписью "Пресса".

Пореченков после этого заявлял, что видео постановочное, а стрелял он холостыми. Однако на видео четко видно, как ему заряжали пулемет боевыми патронами.

Пореченков и реклама "Актимель"

Но стоит отметить, что эта реклама – не первая, где сыграл Пореченков. Он еще в 2016 году сыграл в других рекламах этой компании.

Видео рекламы "Актимель" с участием Пореченкова в 2016 году

Что известно о "Данон" (Danone)

Это французская компания, которая представлена в 130 странах мира. Она специализируется на молочных продуктах и продуктах на растительной основе, воде, детском питании и медицинском питании.

В Украине группа компаний "Данон" является производителем и дистрибьютором широкого ассортимента продуктов питания. Производственные мощности компании представлены двумя заводами: "Данон Днепр" (в городе Херсон) и "Данон Кремез" (в городе Кременчуг).

Продукция компании выпускается под такими торговыми брендами: "Активиа", "Актимель", "Живинка", "Простоквашино", "Простоквашино для малышей", "Растишка", "Актуаль", "YoPro", "Даниссимо", "Paw Patrol", "Frozen", "Avengers", "Alpro". Направление детского питания представлено в Украине брендами "Nutrilon", "Milupa" и "Малыш Истринский". Направление клинического питания представлено продуктовыми ветками: "Nutrison", "Nutridrink", "Cubitan", "Infatrini", "Nutrini", "Lophlex", "Nutri", "Anamix", "KetoCal".