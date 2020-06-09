Российский актер-террорист Пореченков снялся в рекламе "Данон": видео
На экраны российских телеканалов вышла реклама, в которой актер Михаил Пореченков пьет йогурт "Актимель" (Actimel от компании Danone. Именно этот актер в 2014 году обстреливал украинских военных на Донбассе.
Сама реклама довольно короткая. На ней Пореченков пьет йогурт "Актимель" и говорит об иммунитете.
В то же время Министр культуры Ткаченко выступил против запрета на показ фильмов российских пропагандистов
Видео рекламы "Актимель" с участием Пореченкова
Такая реклама вызвала шквал критики в сторону компании со стороны украинских покупателей в комментариях к этому видео. Ведь Михаил Пореченков – российский актер, который причастен к оккупантам на Донбассе.
В чем причина скандала
В 2014 году Михаил Пореченков приехал в оккупированный Донецк на показ своего фильма, который запрещен в Украине. Там он поехал в Донецкий аэропорт, за который в то время шли ожесточенные бои.
Именно в аэропорту Пореченкову дали пострелять из крупнокалиберного пулемета. Стрелял он в сторону украинских военных на позициях.
Пореченков во время стрельбы по украинским позициям / Кадр из видео
При этом сам Пореченков был одет в бронежилет и каску с надписью "Пресса".
Пореченков после этого заявлял, что видео постановочное, а стрелял он холостыми. Однако на видео четко видно, как ему заряжали пулемет боевыми патронами.
Пореченков и реклама "Актимель"
Но стоит отметить, что эта реклама – не первая, где сыграл Пореченков. Он еще в 2016 году сыграл в других рекламах этой компании.
Видео рекламы "Актимель" с участием Пореченкова в 2016 году
Что известно о "Данон" (Danone)
Это французская компания, которая представлена в 130 странах мира. Она специализируется на молочных продуктах и продуктах на растительной основе, воде, детском питании и медицинском питании.
В Украине группа компаний "Данон" является производителем и дистрибьютором широкого ассортимента продуктов питания. Производственные мощности компании представлены двумя заводами: "Данон Днепр" (в городе Херсон) и "Данон Кремез" (в городе Кременчуг).
Продукция компании выпускается под такими торговыми брендами: "Активиа", "Актимель", "Живинка", "Простоквашино", "Простоквашино для малышей", "Растишка", "Актуаль", "YoPro", "Даниссимо", "Paw Patrol", "Frozen", "Avengers", "Alpro". Направление детского питания представлено в Украине брендами "Nutrilon", "Milupa" и "Малыш Истринский". Направление клинического питания представлено продуктовыми ветками: "Nutrison", "Nutridrink", "Cubitan", "Infatrini", "Nutrini", "Lophlex", "Nutri", "Anamix", "KetoCal".