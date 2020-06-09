Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что запрет въезда в Украину российским актерам из-за нарушения законодательства не является причиной для запрета показа фильмов с ними на нашей территории.

"Во-первых, я считаю, что санкции были введены необоснованно. Во-вторых, давайте различать. Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта. Я много раз спрашивал это у руководителей прошлой власти", – заявил Ткаченко во время программы "Обратный отсчет" на UA:Первый.

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"На мой взгляд, одно дело, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, например, Охлобыстина, Пореченкова, тогда это должно касаться так называемых черных списков. Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в черные списки, и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку", – выразил свое недовольство Ткаченко.

Стоит отметить, что таким образом Ткаченко прокомментировал ситуацию с исключением российского актера Федора Добронравова из списка лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

"По моему мнению, только тот факт, что кому-то запрещен въезд, не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых участвовали эти люди, были запрещены", – добавил Ткаченко.

Что это за перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В этот список попадают лица, которые незаконно посещают оккупированный Крым или Донбасс, или публично выступили в поддержку захватнической политики России в отношении Украины.

В перечне лиц, который опубликован на сайте Минкульта, находится 150 российских актеров, певцов, музыкантов, писателей. Художественная продукция (фильмы, музыка, книги), которая была создана при их участии, запрещена в Украине.

Ситуация с актером Федором Добронравовым

В этом списке лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, был и российский актер Федор Добронравов. Он сыграл в сериале "Сваты", который снимался с 2008 года. Продюсером этого сериала выступил Владимир Зеленский.

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29 ноября 2017 года Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию "Сватов". 10 января 2018 года телеканал "1+1" обжаловал в суде внесение Добронравова в вышеуказанный список. На тот момент Александр Ткаченко был гендиректором группы каналов "1+1 Media".

27 марта 2019 года Киевский окружной суд признал противоправными действия СБУ по "подготовке справки о запрете въезда Федору Добронравову в Украину", а также отменил постановление Минкульта Украины и Государственного агентства по вопросам кино Украины об "аннулировании лицензии на показ некоторых фильмов". В июне 2019 года СБУ по решению суда сняла запрет на въезд Федору Добронравову, несмотря на то, что он посещал оккупированный Крым в обход украинских пропускных пунктов.