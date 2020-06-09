Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що заборона в'їзду в Україну російським акторам через порушення законодавства, не є причиною для заборони показу фільмів з ними на нашій території.

"По-перше, я вважаю, що і санкції були введені необгрунтовано. По-друге, давайте розрізняти. Є заборона в'їзду. Яким чином заборона в'їзду може стосуватися аудіовізуального продукту. Я багато разів питав це у керівників минулої влади", – заявив Ткаченко під час програми "Зворотний відлік" на UA:Перший.

"На мій погляд одна справа, коли є порушена кримінальна справа проти когось, наприклад Охлобистіна, Пореченкова, тоді це має стосуватися так званих чорних списків. Інша справа, коли автоматом всі ці люди заносяться в чорні списки, і сотні годин аудіовізуального продукту, в тому числі фільм Романа Балаяна, кладуться на поличку", – висловив своє незадоволення Ткаченко.

Варто відзначити, з в такий спосіб Ткаченко прокоментував ситуацію з виключення російського актора Федора Добронравова зі списку осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці.

"На мою думку, тільки той факт, що комусь заборонений в'їзд не може одночасно служити підставою для того, щоб фільми, в яких брали участь ці люди були заборонені", – додав Ткаченко.

Що це за перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

У цей список потрапляють особи, які або незаконно відвідують окупований Крим чи Донбас, або публічно виступили в підтримку загарбницькій політиці Росії щодо України.

В переліку осіб, який опублікований на сайті Мінкульту, перебуває 150 російських акторів, співаків, музикантів, письменників. Художня продукція (фільми, музика, книжки), яка була створена за їх участі, заборонена в Україні.

Ситуація з актором Федором Добронравовим

В цьому списку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України, був і російський актор Федір Добронравов. Він зіграв у серіалі "Свати", який знімався з 2008 року. Продюсером цього серіалу виступив Володимир Зеленський.

Більше на цю тему Зеленський задає прочуханки чужим чиновникам і старанно прикриває своїх

29 листопада 2017 року Державне агентство України з питань кіно скасувало державну реєстрацію "Сватів". 10 січня 2018 року телеканал "1+1" оскаржив у суді внесення Добронравова до вищезазначеного списку. На той момент Олександр Ткаченко був гендиректором групи каналів "1+1 Media".

27 березня 2019 року Київський окружний суд визнав протиправними дії СБУ з "підготовки довідки щодо заборони в'їзду Федору Добронравову до України", а також скасував постанову Мінкульту України та Державного агентства з питань кіно України про "анулювання ліцензії на показ деяких фільмів". У червні 2019 року СБУ за рішенням суду зняла заборону на в'їзд Федору Добронравову, попри те, що він відвідував окупований Крим в обхід українських пропускних пунктів.