Вечером 7 июня в эфире "Первого канала" РФ показали фильмы "Брат" и "Брат 2". А вместо финальных титров продемонстрировали кадры с протестов в США под песню "Гудбай, Америка". На канале говорят, что это было вступление в программу "Время".

Протесты в США вместо титров

Во время показа нарезок протестов в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства полицейским Джорджа Флойда, за кадром играла песня "Последнее письмо" ( "Гудбай, Америка") группы "Наутилус Помпилиус", сообщает 24 канал.

Читайте также Протесты в США поддерживает контролируемая Москвой группа влияния из Африки, – CNN

Именно эта композиция сопровождает финальные титры фильма. Впоследствии нарезка плавно перешла в репортаж корреспондента программы "Время" о протестах в Соединенных Штатов.

Что говорят на канале

Там заявили, что канал не демонстрирует финальные титры фильмов. Однако в случае с "Братом-2" и его 20-летием там решили все же отметить двух главных создателей этой картины – Сергея Бодрова и Алексея Балабанова.

Титрами с их именами показ фильма закончился. А в 21:00 началась программа "Время", первый сюжет которой вышел под песню группы "Наутилус Помпилиус" "Гудбай, Америка",

– пояснили на телеканале.

Как отреагировал продюсер "Брата-2"

Сергей Сельянов заявил, что "Первый канал" ничего не нарушил. "Посмотрел. Вообще-то, это наглость мне скорее понравилось. Но не стоит этого делать", – отметил он.

К слову, ситуация вызвала огромный интерес у пользователей соцсетей.

Вместо титров "Брата-2" нарезка из протестов в США: смотрите видео

Обратите внимание! Режиссер картины Алексей Балабанов умер в мае 2013 года. А исполнитель главной роли Сергей Бодров-младший погиб во время схода ледника в Кармадонском ущелье в Северной Осетии в сентябре 2002 года.

Убийство Джорджа Флойда и протесты в США: кратко