Увечері 7 червня в ефірі "Першого каналу" РФ показали фільми "Брат" і "Брат 2". А замість фінальних титрів продемонстрували кадри з протестів у США під пісню "Гудбай, Америка". На каналі кажуть, що це був вступ до програми "Час".

Протести у США замість титрів

Під час показу нарізок з протестів у Сполучених Штатах, які спалахнули після вбивства поліцейським Джорджа Флойда, за кадром грала пісня "Останній лист" ( "Гудбай, Америка") групи "Наутілус Помпіліус", повідомляє 24 канал.

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Саме ця композиція супроводжує фінальні титри фільму. Згодом нарізка плавно перейшла у репортаж кореспондента програми "Час" про протести в Сполучених Штатів.

Що кажуть на каналі

Там заявили, що канал не демонструє фінальні титри фільмів. Однак у випадку "Братом-2" і його 20-річчям там вирішили все ж відзначити двох головних творців цієї картини – Сергія Бодрова і Олексія Балабанова.

Титрами з їх іменами показ фільму закінчився. А о 21:00 почалася програма "Час", перший сюжет якої вийшов під пісню групи "Наутілус Помпіліус" "Гудбай, Америка",

– пояснили на телеканалі.

Як відреагував продюсер "Брата-2"

Сергій Сельянов заявив, що "Перший канал" нічого не порушив. "Подивився. Взагалі-то, це нахабство мені швидше сподобалося. Але не варто цього робити", – зазначив він.

До слова, ситуація викликала величезний інтерес у користувачів соцмереж.

Замість титрів "Брата-2" нарізка з протестів у США: дивіться відео

Зверніть увагу! Режисер картини Олексій Балабанов помер в травні 2013 року. А виконавець головної ролі Сергій Бодров-молодший загинув під час сходу льодовика в Кармадонській ущелині в Північній Осетії в вересні 2002 року.

Вбивство Джорджа Флойда і протести у США: коротко