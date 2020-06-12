На окупованій Луганщині гірники декількох шахт оголосили про страйк. Найбільш активних протестувальників викрали бойовики окупаційної влади.

Страйк оголосили працівників шахти "Комсомольська" у місті Антрацит. 5 червня понад 120 гірників відмовилися підійматися на поверхню до тих пір, поки їм не погасять борги по зарплаті за останні три місяці. Про це пише 24 канал.

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Після цього окупанти оголосили "карантин" в Антрацитівському районі та місті Ровеньки з 7 червня. А також почали блокувати мобільний зв'язок та соціальні мережі.

Страйк підтримали гірники шахти "Білореченська", а також працівники двох цехів Алчевського металургійного комбінату.

За даними Мінреінтеграції, кількох активних прихильників страйкарів було викрадено підконтрольними Росії бойовиками.

Інформацію про зникнення протестувальників свого часу підтвердили і в "Східній правозахисній групі". За їх даними, затримали двох працівників шахти. Їх відправили на допит в Антрацит, і їх подальша доля поки невідома.

Попри це, страйк шахтарів на шахті "Комсомольська" триває, понад 100 осіб тиждень залишаються під землею.