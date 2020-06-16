За прошедшие сутки 15 июня пророссийские боевики 7 раз обстреляли украинские позиции. Вследствие вражеских обстрелов трое украинских бойцов получили ранения, еще один – боевую травму.

За прошедшие сутки враг применил минометы калибра 82 миллиметра, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает штаб ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил два обстрелы. Они дважды обстреляли окрестности Новолуганского из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В то же время в зоне ответственности группировки "Восток" противник совершил сразу 5 обстрелов:

Враг применил противотанковые ракетные комплексы вблизи Новоселовки Второй .

. Под обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали украинские защитники неподалеку Павлополя .

. По опорным пунктам в пригороде Авдеевка противник задействовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

противник задействовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Возле Каменки агрессор открывал огонь из минометов калибра 82 миллиметра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

агрессор открывал огонь из минометов калибра 82 миллиметра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Марьинки оккупанты использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Украинские защитники дали достойный отпор оккупанту, открыв огонь. Разведка подтвердила, что трое вражеских военных получили ранения.

Почувствовав на себе решительность действий военнослужащих Вооруженных сил Украины, противник прекратил свои преступные намерения,

– сообщили в штабе ООС.