Главарь незаконного вооруженного формирования, которое контролировалось Россией и действовало на территории Донбасса, объявили в розыск. Его обвиняют в жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением.

Следователи установили, что подозреваемый 9 июня 2014 года с подчиненными ему вооруженными боевиками прибыл на территорию бывшего завода изоляционных материалов в городе Донецке и организовал его захват. В то время там был некоммерческий негосударственный фонд "Изоляция", который организовывал художественные и образовательные проекты. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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В дальнейшем в части захваченных помещений боевиками была оборудована так называемая "тюрьма Изоляция", в которой удерживают и пытают захваченных в плен украинских военнослужащих и лиц из числа гражданского населения.

Главаря боевиков подозревают в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас судом дано разрешение на его задержание с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Боевик объявлен в розыск.

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9 июня 2014 года бывший завод, прилегающую территорию и бомбоубежища захватили вооруженные представители так называемой "ДНР". Во главе захвата был политтехнолог Роман Лягин, который сам называл себя председателем ЦИК самопровозглашенной республики. Об этом пишет правозащитная коалиция "Справедливость ради мира на Донбассе".

Сначала боевики заявили, что здесь будет размещена якобы гуманитарная помощь от России. Но уже в первый день помещения были разграблены самими оккупантами – украли технику, которая принадлежала фонду.

После этого там разместился карательный комитет "ДНР" и российский батальон "Восток". В других помещениях организовали камеры, где и удерживали сотни похищенных людей – как военнопленных, так и из гражданского населения.