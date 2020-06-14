Украина работает в том направлении, чтобы международные общества не признавали паспортов, которыми Россия "раскидывается" на Донбассе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал их "филькиной грамотой", а тех, кто их получает, призвал "не чесать под одну гребенку".

Выдавая свои паспорта на Донбассе, Россия грубо нарушает международное право. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Укринформу".

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Российские паспорта в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей – это филькина грамота. Выдавая эти паспорта, Россия грубо нарушает международное право. Поэтому для нас никакого значения они не имеют,

– рассказал Кулеба.

В то же время министр призвал вдумчиво относиться к оценкам людей, которые берут российский паспорт на оккупированной территории.

"кто-то берет его по идеологическим соображениям, потому что за Россию "до победного конца"

кто-то берет его из соображений бытового удобства – уехать, пересечь границу, получить выплаты. Такой человек, кстати, может вполне нормально относиться к Украине и хотеть ее возвращения.

кто-то берет из соображений безопасности – а вдруг не возьмешь российский паспорт, а завтра попадешь в черный список.

Глава МИД призвал "не чесать всех под одну гребенку", мол, они там все одинаковые.

С точки зрения права, заверил Кулеба, это совершенно никчемные бумажки, и практика их выдачи должна быть прекращена. Украина сейчас работает с международным сообществом, чтобы они не признавали эти паспорта.