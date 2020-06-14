Кулеба: "Российские паспорта на Донбассе – филькина грамота"
Украина работает в том направлении, чтобы международные общества не признавали паспортов, которыми Россия "раскидывается" на Донбассе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал их "филькиной грамотой", а тех, кто их получает, призвал "не чесать под одну гребенку".
Выдавая свои паспорта на Донбассе, Россия грубо нарушает международное право. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Укринформу".
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Российские паспорта в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей – это филькина грамота. Выдавая эти паспорта, Россия грубо нарушает международное право. Поэтому для нас никакого значения они не имеют,
– рассказал Кулеба.
В то же время министр призвал вдумчиво относиться к оценкам людей, которые берут российский паспорт на оккупированной территории.
- "кто-то берет его по идеологическим соображениям, потому что за Россию "до победного конца"
- кто-то берет его из соображений бытового удобства – уехать, пересечь границу, получить выплаты. Такой человек, кстати, может вполне нормально относиться к Украине и хотеть ее возвращения.
- кто-то берет из соображений безопасности – а вдруг не возьмешь российский паспорт, а завтра попадешь в черный список.
Глава МИД призвал "не чесать всех под одну гребенку", мол, они там все одинаковые.
С точки зрения права, заверил Кулеба, это совершенно никчемные бумажки, и практика их выдачи должна быть прекращена. Украина сейчас работает с международным сообществом, чтобы они не признавали эти паспорта.
Законно ли иметь два паспорта?
Согласно закону, если гражданин Украины добровольно приобретает гражданство другого государства, это является основанием для прекращения гражданства Украины. Однако прекратить гражданство определенного лица может только Президент Украины своим указом.
То есть автоматически при получении паспорта другого государства паспорт Украины не аннулируется. Однако механизм для прецедента потерять гражданство Украины есть.