Кулеба: "Російські паспорти на Донбасі – фількіна грамота"
Україна працює у тому напрямку, щоб міжнародні товариства не визнавали паспортів, якими Росія "розкидується" Донбасі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав їх "фількіною грамотою", а тих, хто їх отримує, закликав "не чесати під один гребінець".
Видаючи свої паспорти на Донбасі, Росія грубо порушує міжнародне право. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю "Укрінформу".
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Російські паспорти в окупованих районах Донецької і Луганської областей – це фількіна грамота. Видаючи ці паспорти, Росія грубо порушує міжнародне право. Тому для нас жодної ваги вони не мають,
– розповів Кулеба.
Водночас міністр закликав вдумливо ставитися до оцінок людей, які беруть російський паспорт на окупованій території.
- "хтось бере його з ідеологічних міркувань, тому що за Росію "до побєдного конца"
- хтось бере його з міркувань побутової зручності – виїхати, перетнути кордон, отримати виплати. Така людина, до речі, може цілком нормально ставитися до України і хотіти її повернення.
- хтось бере з міркувань безпеки – а раптом не візьмеш російський паспорт, а завтра потрапиш у чорний список.
Глава МЗС закликав "не чесати усіх під один гребінець", мовляв, вони там усі однакові.
З точки зору права, запевнив Кулеба, це абсолютно нікчемні папірці, і практика їхньої видачі має бути припинена. Україна наразі працює з міжнародним співтовариством, щоб вони не визнавали ці паспорти.
Чи законно мати два паспорти?Згідно з законом, якщо громадянин України добровільно набуває громадянство іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України. Однак припинити громадянство певної особи може лише Президент України своїм указом.
Тобто автоматично при отриманні паспорта іншої держави паспорт України не анульовується. Однак механізм для прецеденту втратити громадянство України є.