Україна працює у тому напрямку, щоб міжнародні товариства не визнавали паспортів, якими Росія "розкидується" Донбасі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав їх "фількіною грамотою", а тих, хто їх отримує, закликав "не чесати під один гребінець".

Видаючи свої паспорти на Донбасі, Росія грубо порушує міжнародне право. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

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Російські паспорти в окупованих районах Донецької і Луганської областей – це фількіна грамота. Видаючи ці паспорти, Росія грубо порушує міжнародне право. Тому для нас жодної ваги вони не мають,

– розповів Кулеба.

Водночас міністр закликав вдумливо ставитися до оцінок людей, які беруть російський паспорт на окупованій території.

"хтось бере його з ідеологічних міркувань, тому що за Росію "до побєдного конца"

хтось бере його з міркувань побутової зручності – виїхати, перетнути кордон, отримати виплати. Така людина, до речі, може цілком нормально ставитися до України і хотіти її повернення.

хтось бере з міркувань безпеки – а раптом не візьмеш російський паспорт, а завтра потрапиш у чорний список.

Глава МЗС закликав "не чесати усіх під один гребінець", мовляв, вони там усі однакові.

З точки зору права, запевнив Кулеба, це абсолютно нікчемні папірці, і практика їхньої видачі має бути припинена. Україна наразі працює з міжнародним співтовариством, щоб вони не визнавали ці паспорти.