Ватажка незаконного збройного формування, яке контролювалося Росією та діяло на території Донбасу, оголосили в розшук. Його звинувачують у жорстокому поводженні із військовополоненими та цивільним населенням.

Слідчі встановили, що підозрюваний 9 червня 2014 року із підпорядкованими йому озброєними бойовиками, прибув на територію колишнього заводу ізоляційних матеріалів у місті Донецьку та організував його захоплення. На той час там був неприбутковий недержавний фонд "Ізоляція", який організовував мистецькі та освітні проєкти. Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

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Надалі в частині захоплених приміщень бойовиками було облаштовано так звану "в’язницю Ізоляція", у якій утримують та катують захоплених у полон українських військовослужбовців та осіб з-поміж цивільного населення.

Ватажка бойовиків підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі судом надано дозвіл на його затримання з метою приводу до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Бойовика оголошено в розшук.

Як "Ізоляцію" перетворили на тюрму-катівню

9 червня 2014 року колишній завод, прилеглу територію і бомбосховища захопили озброєні представники так званої "ДНР". На чолі захоплення був політтехнолог Роман Лягін, який сам називав себе головою ЦВК самопроголошеної республіки. Про це пише правозахисника коаліція "Справедливість заради миру на Донбасі".

Спочатку бойовики заявили, що тут буде розміщена нібито гуманітарна допомога від Росії. Але вже в перший день приміщення були розграбовані самими окупантами – викрали техніку, яка належала фонду.

Після цього там розмістився каральний комітет "ДНР" та російський батальйон "Восток". В інших приміщеннях організували камери, де й утримували сотні викрадених людей – як військовополонених, так і з цивільного населення.