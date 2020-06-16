Протягом минулої доби 15 червня проросійські бойовики 7 разів обстріляли українські позиції. Внаслідок ворожих обстрілів троє українських бійців отримали поранення, ще один – бойову травму.

Минулої доби ворог застосував міномети калібру 82 міліметри, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю, повідомляє штаб ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив два обстріли. Вони двічі обстріляли околиці Новолуганського з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Натомість в зоні відповідальності угруповання "Схід" противник здійснив одразу 5 обстрілів:

Ворог застосував протитанкові ракетні комплекси поблизу Новоселівки Другої .

. Під обстріли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили українські захисники неподалік Павлополя .

. По опорних пунктах у передмісті Авдіївка противник задіяв гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

противник задіяв гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Біля Кам'янки агресор відкривав вогонь із мінометів калібру 82 міліметри, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

агресор відкривав вогонь із мінометів калібру 82 міліметри, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Мар'їнки окупанти використовували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Українські захисники дали гідну відсіч окупанту, відкривши вогонь у відповідь. Розвідка підтвердила, що троє ворожих військових отримали поранення.

Відчувши на собі рішучість дій військовослужбовців Збройних сил України, противник припинив свої злочинні наміри,

– повідомили у штабі ООС.