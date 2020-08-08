Что известно о режиме полного прекращения огня?

Полное прекращение огня на Донбассе началось с полуночи 27 июля 2020. Соответствующее решение было принято на встрече минской Трехсторонней контактной групи. С этого времени личный состав Объединенных сил боевых потерь и ранений не получил.

Однако выстрелы со вражеской стороны все же раздаются. За 13 дней перемирия пророссийские боевики 251 раз нарушили договоренности, свидетельствуют данные мониторинговой миссии ОБСЕ.

Всего за это время на Донбассе прозвучали 45 взрывов, были два неопределенные боеприпаса, три осветительные ракеты, 201 очередь и выстрел из стрелкового оружия.