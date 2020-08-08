Боевики провоцируют украинский военных, чтобы те нарушали режим тишины
За минувшие сутки российские наемники трижды нарушали режим прекращения огня, о котором было договорено 27 июля. Обстрелы были провокационными: боевики хотят, чтобы украинские военные открывали огонь.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил на фейсбук-странице.
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Где раздавались провокационные выстрелы
- возле Новолуганского раздавались отдельные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия.
- еще по одному разу неподалеку Шумив и вблизи Травневого.
- два нарушения вблизи неподконтрольных Украине Уживки и Золотое-5: враг проводил инженерные работы вопреки договоренностям.
В штабе ООС отмечают: ситуация остается полностью контролируемой.
Что известно о режиме полного прекращения огня?
Полное прекращение огня на Донбассе началось с полуночи 27 июля 2020. Соответствующее решение было принято на встрече минской Трехсторонней контактной групи. С этого времени личный состав Объединенных сил боевых потерь и ранений не получил.
Однако выстрелы со вражеской стороны все же раздаются. За 13 дней перемирия пророссийские боевики 251 раз нарушили договоренности, свидетельствуют данные мониторинговой миссии ОБСЕ.
Всего за это время на Донбассе прозвучали 45 взрывов, были два неопределенные боеприпаса, три осветительные ракеты, 201 очередь и выстрел из стрелкового оружия.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала