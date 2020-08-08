Про це повідомили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил на фейсбук-сторінці.

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Де лунали провакативні постріли

біля Новолуганського лунали окремі неприцільні постріли зі стрілецької зброї,

ще по одному разу стріляли неподалік Шумів і поблизу Травневого,

два порушення поблизу непідконтрольних Україні Ужівки та Золоте-5: ворог проводив інженерні роботи всупереч домовленостей.

У штабі ООС наголошують: ситуація лишається повністю контрольованою.

Що відомо про режим повного припинення вогню? Повне припинення вогню на Донбасі розпочалося з опівночі 27 липня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.З цього часу особовий склад Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не зазнав.



Однак постріли з ворожої сторони все ж лунають. За 13 днів перемир'я проросійські бойовики 251 раз порушили домовленості, свідчать дані моніторингової місії ОБСЄ.



Загалом за цей час на Донбасі пролунали 45 вибухів, були два невизначені боєприпаси, три освітлювальні ракети, 201 черга й постріл зі стрілецької зброї.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

З початку 2020 року загинули 65 українських військових. З їхніми іменами та історіями можна ознайомитися за посиланням.