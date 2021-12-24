В разведке Министерства обороны сообщили, что командование российских оккупационных войск наращивает меры боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

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Боевики проводят на оккупированных полигонах стрельбы

На полигонах временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей оккупанты проводят:

стрельбы из стрелкового оружия, артиллерии,

вооружение танков и боевых машин.

Эти процессы продолжаются как днем, так и ночью. Особое внимание российские наемники уделяют слаженности действий мотострелковых отделений, танковых экипажей, артиллерийских и минометных расчетов.

Продолжаются сборы с российскими военными

Кроме того, подчеркнули в разведке, под руководством инструкторов – кадровых военных вооруженных сил России – продолжаются сборы с корректировщиками огня артиллерийских подразделений. Боевики выполняют стрельбы из 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" и 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Град".

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы 22 декабря договорились соблюдать соглашение о режиме прекращения огня на Донбассе. Но оккупанты свое обещание традиционно нарушают.

Сутки на Донбассе 23 декабря: как прошли

В течение 23 декабря со стороны оккупационных войск зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня. Дважды российские наемники применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Боевики успели дважды сорвать "тишину" и 24 декабря.

К счастью, украинские защитники в результате атак врага не пострадали.

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Отрывок из описания разведки Минобороны:

Командование российских оккупационных войск наращивает меры боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

На полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты проводят стрельбы из стрелкового оружия, артиллерии, вооружения танков и боевых машин как днем, так и ночью. Особое внимание уделяется слаженности действий мотострелковых отделений, танковых экипажей, артиллерийских и минометных расчетов.

Кроме того, под руководством инструкторов – кадровых военнослужащих ВС РФ продолжаются сборы с корректировщиками огня артиллерийских подразделений с выполнением упражнений стрельб из 152-мм гаубиц "Мста-Б" и 122-мм реактивных систем залпового огня "Град".