У розвідці Міністерства оборони повідомили, що командування російських окупаційних військ нарощує заходи бойової підготовки в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів.

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Бойовики проводять на окупованих полігонах стрільби

На полігонах тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей окупанти проводять

стрільби зі стрілецької зброї, артилерії,

озброєння танків і бойових машин.

Ці процеси тривають як вдень, так і вночі. Особливу увагу російські найманці приділяють злагодженню дій мотострілецьких відділень, танкових екіпажів, артилерійських і мінометних розрахунків.

Тривають збори з російськими військовими

Крім того, наголосили у розвідці, під керівництвом інструкторів – кадрових військових збройних сил Росії – тривають збори з корегувальниками вогню артилерійських підрозділів. Бойовики виконують стрільби з 152-міліметрових гаубиць "Мста-Б" та 122-міліметрових реактивних систем залпового вогню "Град".

Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи 22 грудня домовились дотримуватися угоди про режим припинення вогню на Донбасі. Але окупанти свою обіцянку традиційно порушують.

Доба на Донбасі 23 грудня: як минула

Протягом 23 грудня зі сторони окупаційних військ зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню. Двічі російські найманці застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики встигли двічі зірвати "тишу" і 24 грудня.

На щастя, українські захисники внаслідок атак ворога не постраждали.

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Уривок з опису розвідки Міноборони:

Командування російських окупаційних військ нарощує заходи бойової підготовки в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів.

На полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях окупанти проводять стрільби зі стрілецької зброї, артилерії, озброєння танків і бойових машин як вдень, так і вночі. Особлива увага приділяється злагодженню дій мотострілецьких відділень, танкових екіпажів, артилерійських і мінометних розрахунків.

Крім того, під керівництвом інструкторів – кадрових військовослужбовців ЗС РФ тривають збори з корегувальниками вогню артилерійських підрозділів з виконанням вправ стрільб із 152-мм гаубиць "Мста-Б" та 122-мм реактивних систем залпового вогню "Град".