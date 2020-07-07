Боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе: много раненых
В течение 7 июля вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня. Традиционно били из запрещенного оружия. В результате атак четверо украинских защитников получили ранения.
Боевики обстреляли позиции ВСУ, в частности, из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения, сообщают в фейсбуке штаба ООС.
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Где и из какого оружия атаковали войска оккупантов
- возле Новотошковского – более полутора часов боевики обстреливали позиции ВСУ из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибров 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Старогнатовки и Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Богдановки – из противотанкового ракетного комплекса;
- возле Авдеевки боевики дважды привлекли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника.
Вследствие вражеских обстрелов четверо украинских военных получили ранения. Их госпитализировали и оказали необходимую помощь. Состояние бойцов удовлетворительное. Потери врага уточняются.
На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.
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Сутки 6 июля на Донбассе
- Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции.
- В результате один боец получил боевое травмирование.
Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала