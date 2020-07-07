В течение 7 июля вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня. Традиционно били из запрещенного оружия. В результате атак четверо украинских защитников получили ранения.

Боевики обстреляли позиции ВСУ, в частности, из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения, сообщают в фейсбуке штаба ООС. Читайте также Россия перебросила на Донбасс новую партию оружия Где и из какого оружия атаковали войска оккупантов возле Новотошковского – более полутора часов боевики обстреливали позиции ВСУ из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибров 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов;

– более полутора часов боевики обстреливали позиции ВСУ из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибров 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов; возле Старогнатовки и Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

и – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Богдановки – из противотанкового ракетного комплекса;

– из противотанкового ракетного комплекса; возле Авдеевки боевики дважды привлекли гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника. Вследствие вражеских обстрелов четверо украинских военных получили ранения. Их госпитализировали и оказали необходимую помощь. Состояние бойцов удовлетворительное. Потери врага уточняются. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался. Обратите внимание Генерал США назвал возможное место нового удара России по Украине Сутки 6 июля на Донбассе Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции.

В результате один боец ​​получил боевое травмирование. Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала