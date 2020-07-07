Протягом 7 липня збройні формування РФ сім разів порушили режим припинення вогню. Традиційно гатили зі забороненої зброї. У результаті атак четверо українських захисників отримали поранення.

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ, зокрема, з озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення, повідомляють у фейсбуці штабу ООС.

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Де та з якої зброї атакували війська окупанта

біля Новотошківського – більше, ніж півтори години бойовики обстрілювали позицій ЗСУ з артилерійських систем калібру 122 міліметрів, мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів;

– більше, ніж півтори години бойовики обстрілювали позицій ЗСУ з артилерійських систем калібру 122 міліметрів, мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів; поблизу Старогнатівки і Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Богданівки – з протитанкового ракетного комплексу;

– з протитанкового ракетного комплексу; поблизу Авдіївки бойовики двічі залучили гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника.

Внаслідок ворожих обстрілів четверо українських військових отримали поранення. Їх госпіталізували та надали необхідну допомогу. Стан бійців задовільний. Втрати ворога уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

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Доба 6 липня на Донбасі

Бойовики 7 разів обстріляли українські позиції.

У результаті один боєць отримав бойове травмування.



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу