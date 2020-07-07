Росія продовжує допомагати своїм найманцям на Донбасі і надсилати їм зброю та військову техніку. Попри постійні заяви про те, що Москва не має ніякого стосунку до бойовиків на Сході України, за останні 2 тижні вона перекинула туди 20 вантажівок боєприпасів.

Яку зброю Росія перекинула на Донбас

Українська розвідка з'ясувала, що Росія продовжує постачати окупантам зброю на територію Донецької та Луганської областей через неконтрольовані Україною ділянки кордону, пише Міноборони.

Важливо Чи є в Росії ударні групи на Донбасі для наступу: відповідь Наєва

Серед так званої допомоги від Росії – озброєння, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно.

З 15 червня країна-агресор перекинула своїм найманцям до з’єднань частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) ЗС РФ:

4,5 тисячі літрів пального;

понад 20 вантажівок боєприпасів і майна військового призначення.

окремими колонами була переміщена броньована техніка, яку в Росії відновили на ремонтних заводах військово-промислового комплексу.

Зауважимо, минулої доби українські військові потужно відповіли на обстріли бойовиків і знищили їм один ворожий бліндаж та дві 122-міліметрові самохідні артилерійські установки "Гвоздика". Ця зброя окупантів була розмщена на їх вогневих позиціях із суттєвим порушенням лінії відведення. Окрім того, наші захисники знищили 8 бойовиків, ще одного – поранили.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу