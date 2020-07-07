Россия продолжает помогать своим наемникам на Донбассе и посылает им оружие и военную технику. Несмотря на постоянные заявления о том, что Москва не имеет никакого отношения к боевикам на Востоке Украины, за последние 2 недели она перебросила туда 20 грузовиков боеприпасов.

Какое оружие Россия перебросила на Донбасс Украинская разведка выяснила, что Россия продолжает поставлять оккупантам оружие на территорию Донецкой и Луганской областей через неконтролируемые Украиной участки границы, пишет Минобороны. Важно Есть ли у России ударные группы на Донбассе для наступления: ответ Наева Среди так называемой помощи от России – вооружение, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество. С 15 июня страна-агрессор перебросила своим наемникам к соединениям частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) ВС РФ: 4,5 тысячи литров топлива;

более 20 грузовиков боеприпасов и имущества военного назначения.

отдельными колоннами была перемещена бронированная техника, которую в России восстановили на ремонтных заводах военно-промышленного комплекса. Отметим, за прошедшие сутки украинские военные мощно ответили на обстрелы боевиков и уничтожили один вражеский блиндаж и две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Это оружие оккупантов было розмещено на их огневых позициях с существенным нарушением линии отвода. Кроме того, наши защитники уничтожили 8 боевиков, еще одного – ранили. Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала