Российские войска продолжают обстреливать украинские позиции. Часто таким образом они подвергают опасности мирное население. А также себя, когда украинцы открывают огонь в ответ.

В понедельник, 6 июля, российские оккупационные войска совершили семь обстрелов украинских позиций. Вследствие этого один украинский военный получил боевую травму, сообщили в Штабе ООС.

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Украинским военным пришлось открывать ответный огонь. При этом делать это из разрешенного Минскими договоренностями вооружения.

По данным нашей разведки, восемь оккупантов погибли, один ранен.

Также благодаря умелым и решительным действиям наших воинов был уничтожен один блиндаж и две самоходные артиллерийские установки захватчиков. Они находились на огневых позициях противника с существенным нарушением линии отвода согласно Минским договоренностям.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала