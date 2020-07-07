Російські війська продовжують обстрілювати українські позиції. Часто в такий спосіб вони наражають на небезпеку і мирне населення. А також себе, коли українці відкривають вогонь у відповідь.

В понеділок, 6 липня, російські окупаційні війська здійснили сім обстрілів українських позицій. Внаслідок цього один український військовий отримав бойову травму, повідомили у Штабі ООС.

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Українським військовим довелося відкривати вогонь у відповідь. При цьому робити це із дозволеного Мінськими домовленостями озброєння.

За даними нашої розвідки, вісім окупантів загинули, одного поранено.

Також завдяки вмілим і рішучим діям наших воїнів було знищено один бліндаж та дві самохідні артилерійські установки загарбників. Вони перебували на вогневих позиціях противника із суттєвим порушенням лінії відведення згідно з Мінськими домовленостями.



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу